Jean Goldenbaum: “as pessoas perguntam aqui na Alemanha, ‘por que vocês são regidos por um governo nazista no Brasil?’”

247 - Jean Goldenbaum, do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil, em entrevista à TV 247, repercutiu o ato nazista feito pelo assessor de Jair Bolsonaro Filipe Martins durante sessão virtual no Senado Federal na última semana e não pestanejou em afirmar que “o Brasil é governado hoje por um governo neonazifascista”.

Segundo Goldenbaum, todos as características nazistas estão presentes no atual governo federal, até mesmo o genocídio, promovido por Bolsonaro por meio da pandemia de Covid-19 já que se omite e até mesmo atrapalha as ações de combate ao vírus. “Vejam só a coragem de um cidadão como esse [Filipe Martins] de fazer isso no meio de uma sessão oficial. Por que ele faz isso? Porque ele está seguro de que ele está dentro do sistema que compreende a ideologia dele. Não dá mais para falarmos em meias palavras. O Brasil é governado hoje por um governo neonazifascista. Todos os elementos estão aí, até a morte em massa, o genocídio está acontecendo. Quem morre mais nesse genocídio? Logicamente são os vulneráveis, os indígenas, negros, pobres. Existe um genocídio calculado”.

Morando na Alemanha, país onde Hitler executou milhões com uma política nazista declarada, Goldenbaum relata que cidadãos locais já percebem o autoritarismo e a discriminação praticada por Bolsonaro. “Aqui na Alemanha, berço de onde tudo aconteceu e que gerou um dos momentos mais horrorosos da história da humanidade, que meus avós passaram e tiveram que fugir para o Brasil, as pessoas me perguntam: ‘como pôde acontecer isso no Brasil? Por que vocês são regidos por um governo nazista?’. É claro para o povo daqui, que passou por tudo isso. É claro e evidente, e a gente precisa deixar isso claro para a população brasileira. Não podemos esperar que no ano que vem nós teremos eleições democráticas. Estamos lidando com um governo neonazista, e esse cara não vai largar o poder de mão beijada dessa forma. Não chamemos esse governo de outra coisa que não a verdade: é um governo neonazifascista e único no planeta”.

