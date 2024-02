Jean Wyllys contesta Lula após crítica ao identitarismo

Presidente criticou as candidaturas identitárias e pediu que o PT se concentre em lançar candidatos com condições de vencer as eleições edit

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys criticou o presidente Lula após o chefe de Estado afirmar que candidaturas identitárias não devem ser priorizadas.

Durante o ato de filiação da ex-prefeita Marta Suplicy ao PT, em São Paulo, na sexta-feira, o presidente Lula criticou candidatos que se lançam na política simplesmente por conta de fatores como raça e gênero. 'A pessoa tem que se lançar por suas qualidades de disputar as eleições. Quem tem voto nesse país é o PT, e não a cara pessoal de cada um de nós', disse Lula.

Segundo Wyllys, é necessário enxergar que questões como gênero e raça tornam as pessoas mais vulneráveis, o que justifica a representação dessas pessoas nos espaços de poder.

'Que EQUÍVOCO, presidente Lula! É impossível que não haja em sua equipe capaz de explicar o que é interseccionalidade e como as posições de sujeito engendradas por identidades que não apenas a de classe pode tornar o sujeito mais vulnerável; e, por isso mesmo, precisam ser TAMBÉM representadas! Já não há mais motivo para cometer esse tipo de equívoco no século XXI!', escreveu Wyllys em suas redes sociais.

