Jean Wyllys: desencorajar voto em Lula é irresponsabilidade e apoio indireto a Bolsonaro

Sem citar Rita von Hunty, Wyllys disse que quem trabalha contra Lula está mais interessado em "seus teorias e leituras do marxismo quando não em sua vaidade" do que no povo

247 - O ex-deputado Jean Wyllys (PT) classificou como "irresponsabilidade" e "apoio indireto a Bolsonaro" declarações de influenciadores do campo progressista que desencorajam o voto no ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições presidencias.

"Essas figuras da esquerda pinçadas cirurgicamente pela imprensa corporativa para executar sua sabotagem à frente ampla democrática estão mais interessadas em seus teorias e leituras do marxismo quando não em sua vaidade do que no povo em sofrimento", disse Wyllys, sem citar o nome de Rita Von Hunty, personagem de Guilherme Terreri Lima Pereira, e suas críticas ao discurso de Lula no sábado (7), durante o lançamento de sua pré-candidatura.

"Com o risco real de um golpe por parte do fascista Bolsonaro e dos militares de seu governo, fazer declarações públicas que desestimulem o voto em @LulaOficial já no primero turno não passa de irresponsabilidade e apoio indireto a Bolsonaro, já que só Lula pode derrota-lo", afirmou o ex-deputado.

Rita von Hunty disse em uma série de stories do Instagram não votará em Lula no primeiro turno. “Eu fico profundamente triste como o cenário vai se construindo para a política institucional no Brasil, mais uma vez, mesmo havendo pouquíssima expectativa. Esperava ao menos dignidade de Lula em assumir o compromisso com uma agenda que revogasse (no mínimo) as reformas-neoliberais de 6 anos de Temer-Bolsonaro. Nem isso tivemos”.

Leia a sequência de tweets de Jean Wyllys:

As deputadas e vereadores negras e/ou trans, as ativistas feministas eleitas, as lideranças indígenas e as do MST ou MTST nunca têm espaço, ao passo que a a direita e extrema-direita toda são convidadas a falar e viram notícia, numa propaganda descarada mal-disfarçada 👇🏽 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 9, 2022





O objetivo da imprensa corporativa é , com isto, sabotar a frente ampla democrática e colocar o campo da esquerda em luta fraticida para impedir a vitória de @LulaOficial e Alckmin já no primeiro turno. E nós sabemos que foi esta mesma imprensa que ajudou a eleger Bolsonaro. 👇🏽 — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) May 9, 2022





Com o risco real de um golpe por parte do fascista Bolsonaro e dos militares de seu governo, fazer declarações públicas que desestimulem o voto em @LulaOficial já no primero turno não passa de irresponsabilidade e apoio indireto a Bolsonaro, já que só Lula pode derrota-lo. — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) May 9, 2022





