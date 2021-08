Jefferson pedirá prisão domiciliar por causa de sequelas da Covid

O ex-deputado e presidente do PTB teve Covid-19 em setembro de 2020 e, na ocasião, anunciou ter se submetido ao suposto "tratamento precoce" contra a doença edit

247 - A defesa do ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, já tem pronta, segundo a Mídia Ninja, uma peça judicial para tentar que o ex-parlamentar possa cumprir sua prisão preventiva em casa.

A estratégia dos advogados é alegar que Jefferson sofre com sequelas da Covid-19.

Em setembro de 2020, o ex-deputado anunciou que havia testado positivo para a doença e que estava se submetendo ao suposto "tratamento precoce", utilizando medicamentos comprovadamente ineficazes contra o coronavírus. “Recebi a confirmação de que o meu exame deu positivo para a Covid-19. Estou bem orientado e me tratando com o protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, zinco e anticoagulante. Logo estarei recuperado e pronto para lutar junto com meus companheiros nas eleições”.

