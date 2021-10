Jefferson volta a criticar Bolsonaro e diz que ele "não recolhe seus feridos"

Sentindo-se abandonado, Roberto Jefferson fez nova carta dirigida a colegas do PTB, na qual afirma que seguirá 'lutando' por Bolsonaro, 'mas que não dará a vida por ele' edit

247 - Preso desde agosto por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-deputado e presidente licenciado do PTB, Roberto Jefferson, enviou nova carta aos colegas de legenda na qual, novamente, faz críticas a Jair Bolsonaro. Para ele, o chefe do governo federal 'não recolhe seus feridos'. O petebista ainda reclama de não ter recebido nenhuma mensagem de Bolsonaro lhe desejando saúde.

Jefferson lamenta o "distanciamento" de Bolsonaro e critica sua aproximação com o "satanista e abominável Xandão", em referência ao ministro do STF Alexandre de Moraes, responsável por sua prisão.

"O Bolsonaro é um homem honrado, mas não recolhe seus feridos. Sequer demonstra solidariedade com seus combatentes. Fiz duas cartas para ele. Nunca o PR (Presidente da República) mandou um cartão dizendo saúde, minha solidariedade. Ao contrário, ele se distanciou de nós e manteve silêncio obsequioso", diz a carta do ex-parlamentar.

Em recente carta, Jefferson chegou a dizer que Bolsonaro e seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), se 'viciaram em dinheiro público'.

O dirigente partidário afirmou que seguirá ao lado de Bolsonaro, mas que a partir de agora não 'dará a vida' pelo ocupante do Palácio do Planalto. "Lutarei por ele, mas não darei a vida por ele".

