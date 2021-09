Joaquim de Carvalho: acusação contra Delgatti é armada e nunca houve mandante

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em participação no Bom Dia 247 desta quinta-feira (2), o jornalista Joaquim de Carvalho afirmou que a Polícia Federal está tentando fazer uma armação contra Walter Delgatti Neto, responsável por acessar mensagens de celulares de membros da antiga Operação Lava Jato e, por consequência, entregá-las para o jornalista Glenn Greenwald apurar e publicar as conversas constando várias ilegalidades de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e de outros procuradores do Ministério Público Federal no Paraná.

"Aqui que parece ser uma bomba não é, já foi descartado. Existe a Polícia Federal tentando investigar mandante, mas não existe mandante, nunca vai ser encontrado um mandante porque o Delgatti agiu por conta própria", disse.

"Não há nenhuma possibilidade de que seja real. Isso não é verdadeiro. Delgatti não agiu por dinheiro. Não há a menor hipótese de isso ter ocorrido", continuou o jornalista, que também cravou: "Moro é perigosíssimo".

PUBLICIDADE

A análise foi feita após uma reportagem na revista Carta Capital apontar que agentes da PF do Distrito Federal de criar uma tese fantasiosa de que os responsáveis pelos acessos aos celulares dos membros da Lava Jato estariam a serviço de Antonio Palocci. Segundo a matéria, a acusação contra Palocci foi feita com base na delação de Luiz Henrique Molição. "Molição foi pressionado a fazer delação", disse Carvalho.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e saiba mais:

PUBLICIDADE