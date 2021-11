Joaquim de Carvalho: investigação sobre caso Adélio deveria apurar hipótese de autoatentado

Apoie o 247

247 - Responsável pelo documentário “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”, que já tem mais de 1,5 milhão de visualizações no Youtube, o jornalista Joaquim de Carvalho afirmou que a investigação sobre caso Adélio Bispo deveria investigar hipótese de autoatentado em Jair Bolsonaro na cidade de Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral de 2018.

Nas redes sociais, Joaquim escreveu que o “TRF-1 autorizou o acesso ao celular do advogado Zanone, do caso Adélio-Bolsonaro, o que representa continuidade da investigação. A chance de encontrar algo de relevante no celular do advogado q o ligue a um suposto patrocinador é zero”.

“Mas seria importante que a continuidade da investigação possibilitasse a busca por informações na linha não abordada pela PF, de autoatentado no caso de Juiz de Fora. Para isso, seria importante uma perícia médica em Bolsonaro e também nos prontuários”, continua.

“Também seria importante investigar o clube de tiro .38, com a verificação das imagens do dia 5 de julho de 2018, em que Adélio e Carlos Bolsonaro dividiram o mesmo espaço em São José, na região metropolitana de Florianópolis”, concluiu.

