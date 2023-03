Jogador que tomou calote de seis milhões de bolsonarista se pronuncia pela 1ª vez após escândalo vir à tona na Globo

Apoie o 247

247 - O jogador de futebol Gustavo Scarpa usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para comentar publicamente, pela primeira vez, o prejuízo milionário que teve ao investir mais de R$ 6 milhões em criptomoedas em uma empresa indicada por Willian Bigode, seu ex-colega no Palmeiras.

De acordo com reportagem do portal G1, a empresa que Scarpa investiu tem filial no Acre e já foi alvo do Ministério Público do Estado (MP-AC).

“Estou precisando orar mais. Realmente!”, postou Scarpa.

A postagem se refere ao trecho em que Bigode diz: “Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão agora é orar. Fazer o que eu sei. Agora é esperar no Senhor", em um dos áudios revelados pelo Fantástico.

Áudios revelados pelo Fantástico neste domingo (12) mostram conversas entre Scarpa, Willian e os donos da Xland, Jean Ribeiro e Gabriel Nascimento, que é bolsonarista ferrenho.

Abalado, o jogador agora tenta recuperar o dinheiro que investiu.

