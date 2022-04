Jornalista bolsonarista que sugeriu morte de judeus e a apropriação de seus bens será candidato ao Senado

Apoie o 247

Bruna Alessandra, Revista Fórum - O jornalista e ex-comentarista da rádio Jovem Pan, José Carlos Bernardi anunciou em suas redes sociais que pretende se candidatar a uma vaga ao Senado em São Paulo pelo PTB.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Bernardi ficou conhecido por sugerir que o Brasil poderia enriquecer com a morte de judeus e a apropriação do poder econômico deles. A declaração foi feita durante um programa na rádio, em novembro do ano passado.

>>> Comentarista da Jovem Pan atribui sucesso da Alemanha ao Holocausto (vídeo)

"É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra", sugeriu em programa de rádio.

Veja postagem de José Carlos Bernardi. Leia a íntegra na Fórum.

Após um tempo de jejum e oração, buscando a direção de Deus, venho comunicar que sou Pré-Candidato ao Senado por SP.



A missão agora fica maior, e me comprometo a cumprir da mesma forma de sempre.



Deus, Família, Pátria e Liberdade.



Você apoia esse projeto?🇧🇷 pic.twitter.com/MpTVWJlJJT — José Carlos Bernardi (@Bernarditv) April 15, 2022

