Jornalista que sofreu perseguição armada de Carla Zambelli vai processar a parlamentar bolsonarista

247 - O jornalista Luan Araújo, que foi ameaçado e perseguido pela deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL) com uma arma no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições, irá processar criminalmente a parlamentar.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o jornalista “enviou petição ao ministro Gilmar Mendes (STF) manifestando intenção de entrar com processo pelos crimes de ameaça, racismo, perigo para a vida ou saúde de outrem e constrangimento ilegal, majorado pelo emprego de arma de fogo. Araújo pede ainda ‘inarredável dano moral’”.

"As condutas da deputada federal Carla Zambelli foram praticadas em espaço público, em meio a diversas pessoas, inúmeras gravações realizadas por aparelhos de celulares de terceiros, que estavam próximos ao local dos fatos, foram publicadas em redes sociais e periódicos digitais", destaca um trecho da petição.

Na terça-feira (20), o ministro Gilmar Mendes suspendeu o porte de arma da bolsonarista e deu um prazo de 48 para que ela entregasse a pistola e munições à Polícia Federal. A decisão atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

