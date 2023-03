“Juro alto só interessa a rentista”, diz Zeca Dirceu, líder do PT

Apoie o 247

247 - O deputado Zeca Dirceu, novo líder do PT na Câmara, criticou a alta taxa básica de juros praticada no Brasil pelo Banco Central. Para Dirceu, a política monetária praticada pelo BC sob o comando de Roberto Campos Neto não beneficia a população.

"A alta taxa de juros interessa ao rentista, aquele que possui recursos financeiros acumulados e não quer aplicá-los em atividades de risco, especialmente as produtivas, muitas das quais, com o patamar atual dos juros, ficam inviabilizadas. Interessa também ao setor financeiro, que administra recursos que, com taxas mais baixas, seriam em grande parte destinados a aplicações no setor real da economia, para produzir bens e serviços", afirmou o líder petista em entrevista ao site Plural.

"O BC é um órgão autônomo, mas espera-se que ele considere essa realidade e reduza a taxa básica de juros para que a economia possa retomar o crescimento, gerando renda e emprego", destacou o parlamentar.

Zeca Dirceu disse também que o governo Lula deve retomar iniciativas para reduzir os efeitos dos juros sobre a população. "Será ampliado e facilitado o acesso aos mecanismos de garantias do governo, permitindo a redução das taxas nos empréstimos concedidos pelos bancos. Também vai-se buscar promover a concorrência no mercado de crédito para baixar essas taxas. E mais: o governo buscará a previsibilidade, estabilidade e credibilidade da política fiscal para permitir ao Banco Central reduzir a taxa básica de juros. A população pode ter certeza de que o governo procurará reduzir a cunha financeira que se abate sobre pessoas e empresas no país", afirmou Zeca Dirceu.

