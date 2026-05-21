Justiça bloqueia R$ 27 milhões de Deolane por suspeita de elo com PCC

247 - A Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões atribuídos à influenciadora e advogada Deolane Bezerra em uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e suposta ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações foram divulgadas pelo UOL nesta quarta-feira (21).

Segundo a investigação policial, os repasses financeiros analisados ocorreram em um contexto descrito como de “acerto” e “fechamento” financeiro. O relatório afirma que os valores movimentados não teriam relação com pagamento de honorários advocatícios ou qualquer outra atividade considerada lícita pelas autoridades.

De acordo com os investigadores, a conexão de Deolane com integrantes da facção criminosa teria sido intermediada por Everton de Souza. Ele é apontado pela polícia como operador financeiro de Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, líder do PCC, e também de Alejandro Camacho, irmão de Marcola.

Polícia aponta incompatibilidade financeira

O relatório da investigação sustenta que as movimentações financeiras atribuídas à influenciadora seriam incompatíveis com os rendimentos oficialmente declarados. As autoridades também afirmam que empresas ligadas a Deolane apresentam características típicas de estruturas utilizadas para lavagem de dinheiro.

Entre os elementos apontados pelos investigadores estão registros empresariais em endereços considerados fictícios, localizados em imóveis residenciais simples nas cidades paulistas de Santo Anastácio e Martinópolis. Segundo a polícia, não haveria qualquer indício de funcionamento operacional real nesses locais.

Os investigadores também destacaram o padrão de vida ostentado publicamente por Deolane. O relatório cita veículos de luxo, como Lamborghini e McLaren, além de aeronaves, apontando que os bens seriam incompatíveis com as fontes de renda lícitas identificadas durante a apuração.

Operação cumpre mandados de prisão

Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira durante a operação policial. Além da advogada e influenciadora, a ação também cumpriu outros cinco mandados de prisão preventiva.

Entre os alvos da operação está Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, que já se encontra preso. As autoridades seguem investigando a suposta rede de movimentações financeiras associadas ao caso.

A investigação busca esclarecer a origem dos recursos movimentados e o possível uso de empresas para ocultação de patrimônio e circulação de dinheiro considerado ilícito pelas autoridades.