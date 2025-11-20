Justiça Federal mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

247 - A Justiça Federal negou o habeas corpus apresentado pela defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e m anteve a prisão decretada durante uma operação da Polícia Federal na segunda-feira (17).

A decisão da desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), rejeitou o pedido de liberdade solicitado pela defesa de Vorcaro. O banqueiro foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que passava pelo raio-X antes de embarcar em seu jato particular.

Daniel Vorcaro pretendia embarcar com destino a Dubai. A aeronave tinha no plano de voo uma parada na ilha de Malta, que, de acordo com a defesa, seria apenas uma “contingência logística” necessária para reabastecimento. No entanto, Malta é considerado um paraíso fiscal.

A prisão ocorreu no âmbito de uma operação da Polícia Federal, cujo contexto ainda não foi detalhado pelas autoridades responsáveis. Após a detenção, os advogados do empresário protocolaram um habeas corpus pedindo sua imediata soltura, o que acabou negado no julgamento liminar desta quinta-feira (20).

A defesa de Daniel Vorcaro informou que vai recorrer da decisão do TRF-1. Os advogados afirmam que a viagem internacional não caracterizaria tentativa de fuga e reforçam que a parada em Malta fazia parte de um procedimento técnico da tripulação.

Com a negativa do habeas corpus, o banqueiro segue preso enquanto a investigação avança sob sigilo. A expectativa agora é de que novos recursos sejam apresentados nos próximos dias, possivelmente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou ao Supremo Tribunal Federal (STF), dependendo da estratégia jurídica adotada pela defesa.