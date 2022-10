Justiça mantém prisão do bolsonarista Roberto Jefferson após audiência de custódia

Apoie o 247

247 - O ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson (PTB) teve sua prisão mantida pela Justiça após passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (24).

O bolsonarista foi indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio por conta dos disparos de fuzil realizados contra agentes da PF antes de ser preso no domingo, informou a corporação.

Preso na penitenciária de Benfica, o aliado de Jair Bolsonaro será transferido para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gerincinó, no Rio de Janeiro.

O ex-deputado havia sido inicialmente preso em caráter preventivo em agosto de 2021 pela PF, por determinação de Moraes, em uma investigação que incitação ao crime e ataques a instituições.

Jefferson estava em prisão domiciliar desde janeiro e proibido de usar as redes sociais. No entanto, em um vídeo publicado nas redes, ele fez ofensas à ministra Cármen Lúcia, do STF, o que motivou a revogação de sua prisão domiciliar e a determinação para que fosse novamente preso.

