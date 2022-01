Kennedy: Moro tem a cara de pau de dizer que não enriqueceu

Apoie o 247

247 - O jornalista Kennedy Alencar comentou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 28, sobre o enriquecimento do ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), que revelou ter ganho R$ 3,5 milhões em um ano trabalhando pela consultora norte-americana Alvarez & Marsal, que ganhou dinheiro com as empresas falidas pela Lava Jato.

“E ainda tem a cara de pau de dizer que não enriqueceu. Em que país vive essa figura? Se fosse medido pela régua que usou na Lava Jato, tava bem lascado”, escreveu Kennedy no Twitter.

