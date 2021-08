Kupfer alerta para risco de manipulação de pesquisas eleitorais

"A mão invisível do mercado que patrocina as pesquisas cada vez mais terá comichões para manipular resultados. Olho vivo", escreveu o jornalista econômico José Paulo Kupfer edit

247 - O jornalista e colunista econômico José Paulo Kupfer alertou neste domingo (22) que agentes do mercado econômico poderão atuar para manipular pesquisas de intenções de voto, no momento em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue disparado na liderança.

Kupfer pediu aos colegas jornalistas mais critério na interpretação dos dados. "Sugestão aos colegas que cobrem pesquisas eleitorais: reforcem suas fontes entre os especialistas em análise de pesquisas daqui pra frente. A mão invisível do mercado que patrocina as pesquisas cada vez mais terá comichões para manipular resultados. Olho vivo", afirmou o jornalista, ao compartilhar notícia que mostra que sócios ficam nervosos com pesquisa XP, que mostra Lula disparado.

A pesquisa da XP/Ipespe divulgada na terça-feira, 17, mostra o ex-presidente Lula (PT) aumentando a vantagem contra Jair Bolsonaro, de 12 para 16 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

PUBLICIDADE

Ele aparece com 40%, 2 pontos percentuais a mais que na pesquisa anterior, enquanto Bolsonaro tem 24%, 2 pontos a menos que na última sondagem. No segundo turno, o petista é o melhor candidato para vencer Bolsonaro, por 51% a 32%. Lula também vence Ciro Gomes e todos os candidatos da “terceira via”.

Sugestão aos colegas que cobrem pesquisas eleitorais: reforcem suas fontes entre os especialistas em análise de pesquisas daqui pra frente. A mão invisível do mercado que patrocina as pesquisas cada vez mais terá comichões para manipular resultados. Olho vivo! https://t.co/XDwbJW7bVH PUBLICIDADE August 22, 2021