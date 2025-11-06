Latam confirma apoio à COP 30 e anuncia ações pela aviação sustentável

247 - A Latam Brasil anunciou seu apoio oficial à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. A companhia aérea também confirmou patrocínio à Sustainable Business COP (SB COP), evento paralelo promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), voltado à sustentabilidade corporativa.

De acordo com informações divulgadas pela Latam Airlines Brasil, a participação na COP 30 reforça o compromisso da empresa com o Brasil e com sua estratégia de desenvolvimento regional sustentável, baseada na descarbonização, gestão ambiental e geração de valor compartilhado. O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, destacou que a presença da companhia em Belém representa um passo importante para o setor. “A Latam participa desse encontro com o compromisso de avançar rumo a uma aviação cada vez mais sustentável, baseada em soluções concretas para reduzir emissões e promover uma transição de baixo carbono justa”, afirmou.

Agenda e temas centrais

Durante a COP 30, a Latam integrará painéis e encontros institucionais ao lado de representantes do governo, especialistas e entidades internacionais. As discussões abordarão inovação, combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), mercado de carbono e eficiência operacional — temas considerados fundamentais para a descarbonização da aviação.

Entre os destaques da programação está o painel “Expansão da Aviação Civil e a Demanda por Combustível Sustentável”, no dia 13 de novembro, e o debate “Construindo o Mercado Regional de SAF: Integração da América do Sul como Case Global”, no dia 14, moderado por Jerome Cadier. Estão previstas participações de autoridades como o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ambos a confirmar.

Iniciativas e compromissos ambientais

A companhia lançará durante o evento o Guia de Turismo Sustentável da Região Norte, em parceria com a Amcham Brasil e a Embratur. O material reunirá informações sobre destinos e roteiros que conciliam preservação ambiental, valorização cultural e desenvolvimento econômico. Além disso, a Latam doará passagens aéreas para lideranças indígenas e povos originários que participarão da conferência, em colaboração com o Ministério dos Povos Indígenas.

A empresa também anunciou um aumento de 65% na oferta de assentos em Belém durante o período da COP 30, comparado ao mesmo período de 2024. O reforço inclui novas rotas temporárias, como Bogotá–Belém e Galeão–Belém, além da ampliação de voos partindo de Fortaleza, Manaus e Macapá.

Reconhecimento e metas globais

O grupo Latam foi reconhecido pela S&P Global como a companhia aérea mais sustentável das Américas e a quinta do mundo, segundo o Sustainability Yearbook 2024. O desempenho recolocou a empresa no Índice de Sustentabilidade Dow Jones após cinco anos.

Entre as iniciativas destacadas estão a modernização da frota com aeronaves mais eficientes, o uso de inteligência artificial para otimização de rotas e a aplicação da tecnologia AeroSHARK em aviões Boeing 777 — inovação que reduz em até 1% o consumo de combustível. Outras medidas incluem a digitalização completa dos manuais de voo, substituição gradual de veículos de solo por elétricos e a adesão ao Registro SAF da IATA, reforçando a transparência na cadeia de combustíveis sustentáveis.

A Latam também foi selecionada para integrar o Booklet of Cases da SB COP, publicação internacional que reúne projetos empresariais voltados à descarbonização. O estudo apresentado pela companhia, intitulado Decarbonization Pathways of the Aviation Sector, detalha avanços tecnológicos e econômicos no caminho para a neutralidade de carbono até 2050.