Lava Jato constrangia ministros do STJ com vazamentos planejados de delações ‘vazias’ à imprensa

Além de levantar o patrimônio de ministros do STJ junto à Receita, a força-tarefa vazava à imprensa trechos de delações premiadas para pressionar ministros em suas decisões, como ocorreu com o caso do ministro Ribeiro Dantas (do STJ), que conseguiram tirar da relatoria da Lava Jato, e a delação de Delcídio Amaral edit

247 - Além de alertar o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de influência da Lava Jato sobre ministros da Corte como Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou ainda tentativa de interferência da Lava Jato em outros órgãos do Judiciário, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De acordo com a peça, a operação "engendrou e implementou ataques ao e. Ministro Ribeiro Dantas, do STJ, que à época era o relator da 'operação' naquele tribunal. O objetivo era o de enfraquecê-lo e de retirá-lo da relatoria da 'Lava Jato' — o que efetivamente veio a ocorrer".

"No diálogo mantido em 28/11/2015 entre o procurador da República Deltan Dallagnol e o ex-procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima planejaram o vazamento de um trecho da delação premiada do exsenador Delcídio do Amaral — que os próprios membros da 'Lava Jato' entendiam ser “vazia” — no ponto em que fazia referência ao e. Ministro Ribeiro Dantas", acrescentou a defesa.

De acordo com os advogados do ex-presidente, "além de terem planejado o 'levantamento patrimonial' dos Ministros do STJ por meio da Receita Federal , como mostram as mensagens trazidas em manifestação anterior, os procuradores da 'Lava Jato' atuavam, deliberadamente, para constranger magistrados daquela Corte — inclusive por meio de vazamentos planejados de delações premiadas que eles próprios sabiam que não tinham materialidade".

A defesa também destacou que Sérgio Moro "atuou perante o Tribunal de Apelação — o Tribunal Regional Federal da 4ª. Região (TRF4) —, para que suas decisões fossem mantidas".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.