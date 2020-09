Lava Jato descumpre decisão do STF e não entrega a Lula os documentos de leniência da Odebrecht

247 - Mesmo após a decisão do ministro do STF Ricardo Lewandowski que obriga a força-tarefa da Lava Jato a entregar os documentos do acordo de leniência da Odebrecht ao ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente teve de enviar um novo pedido à 13ª Vara Federal de Curitiba na semana passada para obter os papéis, de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo.

Advogados de Lula afirmam que ainda há documentos sob sigilo, tais como os assinados entre a Odebrecht e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (Doj).

A defesa também observa atentamente as perícias feitas pela Polícia Federal nos documentos. O objetivo é saber se houve alguma adulteração nos papéis antes de terem sido entregues aos investigadores.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.