Lewandowski deve levar Manoel Carlos, seu braço direito, para ser o secretário-executivo do Ministério da Justiça

247 - Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública após ser oficializado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Lewandowski deve levar um antigo auxiliar para assumir a secretária-executiva da pasta: o ex-secretário-geral do Supremo Tribunal Federal (STF) Manoel Carlos de Almeida Neto.

A informação foi publicada nesta quinta-feira (11) pela coluna de Carla Araújo, mas também foi adiantada na última terça-feira (9) no programa Boa Noite 247, com os jornalistas Luís Costa Pinto, Florestan Fernandes Jr., Tereza Cruvinel e Mário Vitor Santos.

O possível auxiliar de Ricardo Lewandowski assumiu a secretaria-geral do STF e do Tribunal Superior Eleitoral durante a presidência do ex-ministro nas duas Cortes. Atualmente, Manoel Carlos é diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional.

Ex-ministro do STF, Lewandowski pretende focar seu trabalho na área da segurança pública. Na Corte, ele se aposentou em abril do ano passado. Quem assumiu a vaga dele foi Cristiano Zanin Martins, em agosto. Atual ministro da Justiça, Flávio Dino vai ocupar uma cadeira no Supremo em fevereiro após Rosa Weber se aposentar em outubro.

