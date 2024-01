Lewandowski vai focar na segurança pública e quer endurecer atuação na área-chave do ministério

Novo ministro da Justiça pretende manter uma boa interlocução com as polícias estaduais e quer corrigir lacunas no sistema penitenciário do país edit

247 - O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski foi anunciado nesta quinta-feira (11) como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. A nomeação acontece após conversas com o presidente Lula (PT) e em decorrência da saída de Flávio Dino do cargo para assumir uma cadeira no Supremo.

Lewandowski, em suas interações com Lula, segundo conta Guilherme Amado, do Metrópoles, expressou concordância com os alertas que têm sido feitos ao presidente sobre a urgência de enfrentar os desafios da segurança pública no país. O novo ministro enfatiza a importância de um endurecimento na política de segurança, seguindo a abordagem adotada por Dino. >>> Lula diz que Lewandowski montará equipe do ministério e depois 'vamos discutir quem fica e quem sai'

Uma das principais propostas de Lewandowski é manter uma sólida interlocução com as polícias estaduais, promovendo investimentos e incentivando o trabalho conjunto. Ele acredita que essa abordagem colaborativa é fundamental. Além disso, ele defende encarar as lacunas no sistema penitenciário como parte da solução para a crise de segurança.

