Liana Cirne Lins: "Ministério Público tem o dever de exigir intervenção na Prevent Senior"

247 - A vereadora do Recife (PE) Liana Cirne Lins (PT), em entrevista ao Giro das 11 desta quarta-feira (29), afirmou que a má prática nos hospitais da rede Prevent Senior constitui "crime doloso claramente tipificado". Ela defendeu que o Ministério Público identifique os responsáveis pela prescrição do tratamento precoce, que não possui eficácia comprovada contra a Covid-19.

Liana afirmou que "todos os clientes da Prevent Senior são vítimas da empresa e uma intervenção é urgente. O depoimento da advogada Bruna Morato foi estarrecedor e revelador. A lógica da Prevent é a de que é mais custoso o tratamento do que a morte do cliente, e isso é crime doloso claramente tipificado".

Segundo a jurista, com um pedido do MP o juiz do caso "pode designar imediatamente administradores provisórios responsáveis e capazes de implantar uma gestão nos marcos da legislação e da ética médica".

De acordo com ela, a intervenção seria "uma medida cautelar para evitar mais mortes".

