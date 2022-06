Líder caminhoneiro denuncia Bolsonaro e Zé Trovão e diz que culpa do preço dos combustíveis é do governo

O presidente da Abrava, Wallace Landim, o Chorão, denunciou que “o caminhoneiro está sendo esmagado pela inflação e alta do diesel” edit

247 - O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão, criticou o governo Jair Bolsonaro por conta da política de preços dos combustíveis.

Chorão disse nesta terça-feira, 21, que “o caminhoneiro está sendo esmagado pela inflação e alta do diesel. Estamos alertando há muito tempo das consequências dessa política de preços da Petrobras e o caos econômico que ela está causando na sociedade”.

Nesta terça-feira, 21, os representantes da Abrava participaram de um ato em frente à sede da Refinaria de Capuava (Recap), no município paulista de Mauá. Eles foram convidados pelo coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, para defender a Petrobras contra a privatização da empresa e combater o Preço de Paridade de Importação (PPI).

“A grande falha e incompetência do governo Bolsonaro foi não ter reestruturado a Petrobras e suas operações no início, de não ter começado mudanças estruturantes na empresa. Além disso, o principal foi não ter cumprido sua palavra com os caminhoneiros. Bolsonaro mentiu e agora quer colocar a categoria e o povo brasileiro contra a Petrobras. Não duvide de nossa inteligência, presidente”, destacou Chorão.

Assim, Chorão se opõe à política do caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão, que tentou desmobilizar a ação dos caminhoneiros chamando uma manifestação para o dia 27 deste mês, exclusivamente contra a Petrobras e defendendo o governo federal.

Segundo Chorão, Trovão “não representa os caminhoneiros”. “Aproveito a oportunidade para refutar os vídeos que esse tal de Zé Trovão tem feito e de forma irresponsável soltado nas redes. Ele não representa os caminhoneiros. Ele está fazendo isso a mando de quem não respeita a democracia, de quem mente. Esse rapaz está em busca de um indulto pelos crimes que cometeu e continua cometendo. Para fazer greve é preciso estar ao lado da verdade e da democracia, além de ter responsabilidade”, ressaltou.

