Luiz Fux ainda pensa em barrar Lula das eleições de 2022, diz site

O presidente do STF teria dito temer que eventual eleição do petista possa acirrar os ânimos com as Forças Armadas. Para ele, impedir a candidatura de Lula poderia evitar riscos de ruptura democrática em 2022 edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, ainda estaria pensando em novos caminhos para barrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a presidente nas eleições de 2022.

Segundo o canal My News, o ministro teria confidenciado a interlocutores enxergar caminhos para reverter a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as sentenças contra Lula, devolvendo seus direitos políticos.

A reportagem do site aponta que a tese de Fux é isolada dentro do tribunal. Fux teria mencionado o uso do princípio da moralidade, dentro da Lei da Ficha Limpa, para tentar barrar a candidatura de Lula. O presidente do STF teria dito ainda temer que eventual eleição do petista possa acirrar os ânimos com as Forças Armadas. Para ele, impedir a candidatura de Lula poderia evitar riscos de ruptura democrática em 2022.

Luiz Fux foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições presidenciais de 2018 e chegou a dizer que políticos ficha-suja seriam "irregistráveis", numa referência ao ex-presidente Lula, que liderava as intenções de voto e se encontrava preso, com base na farsa jurídica aplicada sobre ele.

A decisão de Edson Fachin que anulou as sentenças de Lula no caso triplex e do sítio de Atibaia foi confirmada pela 2ª Turma do STF. Além disso, a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro foi confirmada pelo plenário do STF por 7 votos a 4 no dia 23 de junho. E o ministro Gilmar Mendes decidiu estender a suspeição de Moro a todos os processos contra o petista em que ele atuou.

Lula venceria no primeiro turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida para a sucessão presidencial do ano que vem, com 49% das intenções de voto, 26 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro, que tem apenas 23%, aponta o Ipec em sua primeira pesquisa.

Lula tem 11 pontos percentuais a mais do que a soma de seus possíveis adversários, e venceria o pleito em primeiro turno, caso as eleições fossem hoje.

