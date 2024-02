Lula: 'a extrema-direita vestida de fascista vem ganhando corpo e não tem limite para mentir'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou pedidos de anistia para as pessoas envolvidas nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 - ex-vice de Jair Bolsonaro (PL), o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) defende uma proposta para anistiar os participantes das manifestações terroristas. "Extrema-direita vestida de fascista vem ganhando corpo e não tem limite para mentir", afirmou Lula ao jornalista Kennedy Alencar durante entrevista veiculada na RedeTV.

"Como que alguém começa a pedir anistia sem nem ser julgado ainda? Ainda está em uma fase de inquérito. Alguns poucos foram julgados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, a maioria está sendo investigada ainda. Tem que terminar o processo. Pessoas precisam ser ouvidas e investigadas, quem financiou. Mas o cidadão está pedindo anistia antecipada. Eu quero que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive", continuou.

continua após o anúncio

Segundo o presidente, "fortalecer o regime democrático significa a gente fortalecer as instituições". "Você pode ter divergências com o poder judiciário, e é importante que se tenham divergências. Mas também é importante que a gente não negue o papel que tem a Suprema Corte no cumprimento da nossa Constituição. É fundamental que a gente não negue o papel da Câmara e do Senado. É isso que garante que não teremos autoritarismo e que a democracia sobreviva", complementou.

"E a democracia passa por garantir que as pessoas possam tomar café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Que as pessoas possam trabalhar, estudar, ter acesso à cultura e lazer. Isso é democracia. E, ao mesmo tempo, respeitar o direito de divergência do outro e conviver democraticamente com a diversidade", analisou. >>> Lula diz 'em alto e bom som: Netanyahu está praticando um genocídio contra mulheres e crianças'

continua após o anúncio

Ao comentar sobre economia, o presidente disse que "2024 é ano de colher tudo o que plantamos em 2023". "Só de novos mercados externos abertos para a agricultura brasileira foram 14 apenas em janeiro deste ano. Em fevereiro foram 6. No ano passado foram 62 novos mercados para exportar nossas carnes e produtos agrícolas. Entre fevereiro e março vamos chegar a R$100 bilhões de investimento na indústria automobilística brasileira. É uma coisa extraordinária. A mesma coisa na área energética, onde o Brasil é o centro do mundo nessa questão, com grande potencial", disse.

Segundo o chefe de Estado, "muito dinheiro nas mãos de poucos significa desemprego, analfabetismo e miséria. E pouco dinheiro nas mãos de muitos é distribuição de riquezas. Quando todo mundo tem um pouco, quando todo mundo consome e investe, a economia cresce de vento em popa e é o que está acontecendo agora. Queremos criar um país de classe média, de padrão de consumo de classe média".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: