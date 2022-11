Lula: "a gente derrotou Bolsonaro, mas o radicalismo e ignorância ainda estão vivos e precisamos derrotá-los"

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursou na manhã deste sábado (19) em Portugal, durante um encontro com a comunidade brasileira no Instituto Universitário de Lisboa.

Ele falou na necessidade de derrotar o radicalismo e a ignorância bolsonaristas: "a democracia é tão grande que temos até um grupo de bolsonaristas gritando. A democracia não é um pacto de silêncio, ela é um movimento. A gente derrotou o Bolsonaro nas eleições, mas o radicalismo, ignorância e bolsonaristas ainda estão vivos e precisamos derrotá-los. E vamos derrotá-los sem usar os métodos que eles usaram contra nós. Não queremos perseguição, violência, queremos um país em paz. Queremos muito pouco, apenas o que é essencial, o que está na Bíblia, na nossa Constituição, na declaração universal dos direitos humanos".

Lula também pediu para que seus apoiadores não caiam em provocações de bolsonaristas.

Ele ainda disse "nunca" ter visto a esquerda "praticar 10% da violência que a extrema direita está fazendo no Brasil". Lula comentou a campanha de fake news a qual foi submetido durante a última campanha eleitoral, movimento que começou, segundo ele, "com Donald Trump nos Estados Unidos”. "Vocês não têm noção da fábrica de mentiras, e as pessoas acreditavam"

O presidente eleito também disse que precisa montar um governo “mais plural”. "Temos que ter um governo com mais gente da sociedade, de outros partidos, gente que não tem nenhum partido".

