Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro nos dois turnos, diz Meio/Ideia

247 - Pesquisa do instituto Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira (28) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 38,5% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 31,5%. Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 6 de maio, o presidente oscilou de 40% para 38,5%, enquanto o senador caiu de 36% para 31,5%.

A pesquisa perguntou aos entrevistados: “Em qual desses candidatos você votaria para presidente da República se a eleição fosse hoje?”. Além de Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento incluiu outros nomes da política nacional. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), obteve 5,5%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,4%, e Renan Santos, com 2,1%. Outros candidatos somaram 4,4%, enquanto 5,1% declararam voto branco ou nulo e 10,5% disseram estar indecisos ou não souberam responder.

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 46,5% das intenções de voto, contra 41,4% do senador. O resultado representa crescimento de 1,2 ponto percentual para Lula e queda de 3,3 pontos para Flávio Bolsonaro em relação à rodada anterior.

Na pesquisa anterior, os dois estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Lula tinha 45,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 44,7%.

O levantamento também simulou outros cenários de segundo turno envolvendo Lula. Em todos eles, o presidente lidera com vantagens que variam entre 6 e 21 pontos percentuais.

Contra o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC), Lula aparece com 46% contra 26%. Em disputa contra Renan Santos, o presidente marca 46%, diante de 31% do adversário.

Já em um eventual confronto com Romeu Zema, Lula registra 46% contra 37%. Contra Ronaldo Caiado, o petista soma 46%, enquanto o governador goiano aparece com 40%.

A pesquisa ainda testou cenários contra Aécio Neves (PSDB), em que Lula tem 46% contra 25%, e contra a ex-ministra Tereza Cristina (PP), com placar de 46% a 27%.

Em uma disputa contra Michelle Bolsonaro (PL), o presidente mantém 46% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama registra 40%.

O instituto Meio/Ideia ouviu 1.500 pessoas com 16 anos ou mais em todo o Brasil.