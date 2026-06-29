Lula avança no voto espontâneo e chega a 38%, aponta pesquisa BTG/Nexus

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou novo avanço no voto espontâneo para a eleição presidencial de 2026, segundo a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29). Nesse tipo de levantamento, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Lula aparece com 38% das citações, contra 27% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Além da vantagem de onze pontos sobre o principal adversário, a pesquisa mostra uma trajetória consistente de crescimento do presidente ao longo dos últimos meses. Lula tinha 32% em março, passou para 33% em abril, alcançou 36% em maio, manteve esse percentual na rodada de meados de junho e agora chega a 38%, o melhor desempenho da série.

Para cientistas políticos, o voto espontâneo costuma ser um dos indicadores mais importantes das pesquisas eleitorais porque mede a lembrança imediata do eleitor, sem estímulos. Quanto maior esse índice, maior tende a ser o grau de consolidação de uma candidatura.

Os números reforçam o cenário favorável ao presidente também nos demais indicadores do levantamento. Lula lidera o primeiro turno com 42% das intenções de voto e aparece em vantagem em todos os cenários de segundo turno testados pelo instituto.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.009 eleitores entre os dias 26 e 28 de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.