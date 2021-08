Lula: 'Bolsonaro sabe que vai perder em 2022 e tem medo de ser preso'

247 - Em entrevista à emissora alemã ARD em parceria com a Deutsche Welle, o ex-presidente Lula afirmou que "essa loucura" de Jair Bolsonaro de ameaças à democracia e às eleições de 2022 tem um motivo: o chefe do governo federal sabe que perderá o pleito e teme ser preso ao deixar a presidência.

O petista, favorito para a próxima eleição, apontou a responsabilidade de Bolsonaro diante das mais de 560 mil mortes no país pelo coronavírus e disse esperar que o atual ocupante do Palácio do Planalto seja um dia julgado por isto. "Quando a gente chama o Bolsonaro de 'genocida' é porque são quase 600 mil mortos que nós temos nesse país e uma parte deles é responsabilidade do comportamento do Bolsonaro, porque ele poderia ter comprado vacina muito antes. Hoje a CPI [da Covid] está mostrando que houve muita corrupção na compra de vacina, ou na tentativa de comprar vacina. Então eu acho que em algum momento o Bolsonaro será julgado, em algum momento. E acho que é disso que ele tem medo. Eu poderia afirmar que essa loucura toda que o Bolsonaro faz, dizer que não vai deixar a presidência, que se não tiver votação impressa não vai ter nada. Sabe por que ele tem medo? Porque ele sabe que ele vai perder e, perdendo, ele tem medo de ser preso".

Questionado sobre o que faria de diferente de Bolsonaro na condução da pandemia, Lula respondeu: "qualquer ser humano do planeta Terra faria melhor que o Bolsonaro. Qual é o problema do Bolsonaro? É que ele não fez. Ele não enxergou o mundo, ele não enxergou o coronavírus, ele não enxergou a pandemia, e ele passou a trabalhar negando quase tudo. Ele começou dizendo que a pandemia não existia, que era uma pequena gripe, que era um gripe que ia matar apenas velhinhos, que ele que era atleta não teria problema. Depois ele passou a transformar em inimigo todo mundo que pensava da forma correta".

Sobre a possibilidade de um golpe no Brasil, o ex-presidente disse não prever um desfecho deste tipo para o atual governo. "Não acredito que a sociedade brasileira aceite um golpe do Bolsonaro. Acho que o grande golpe ele já deu em 2018, porque é a primeira vez que um presidente da República é eleito com base em fake news. Ele mentiu durante toda a campanha, não participou de nenhum debate e foi eleito presidente da República. Ou seja, ele é uma mentira. Ele é o resultado da negação da política".

