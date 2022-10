Lula busca apoio da senadora Eliziane Gama para barrar fake news disseminadas por bolsonaristas entre evangélicos

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está buscando o apoio da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) para conter a disseminação de fake news contra ele junto ao eleitorado evangélico. De acordo com o G1, a coordenação da campanha de Lula avalia que a parlamentar, evangélica e filha de pastor, pode atuar como uma ‘ponte’ entre Lula e os evangélicos.

“Segundo interlocutores do petista, Lula telefonou para Eliziane, e a senadora respondeu que gostaria de atuar como ‘ponte’ entre ele e o eleitorado evangélico, mas que precisa ‘pactuar’ esse plano, com compromissos do presidente e com as pautas das quais não abre mão”, destaca a reportagem.

Desde o final do primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, Lula vem sendo alvo de fake news e ataques disseminados por aliados de Jair Bolsonaro (PL) que tentam associar o petista a um suposto anticristianismo e até ao satanismo por meio das redes sociais com o objetivo de minar o crescimento de Lula junto ao eleitorado evangélico. Na terça-feira (4), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o conteúdo seja retirado de circulação.

