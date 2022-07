Lula celebra presença de milhares de pessoas em seus atos: “temos o mesmo sonho de reconstruir o Brasil”

Atos de Lula pelo Brasil tem arrastado multidões de pessoas que pretendem votar no ex-presidente com a esperança de reconstrução do Brasil edit

247- O ex-presidente Lula usou suas redes sociais neste domingo (31) para celebrar a presença de milhares de pessoas em seus atos, que pretendem votar nele com a esperança de reconstrução do Brasil.

"Por que milhares de pessoas têm participado dos nossos atos pelo Brasil? Porque temos um sonho. O povo sonha em criar sua família com dignidade. Ter um curso superior, casar, construir família. Esse Brasil que vamos reconstruir. Bom domingo", disse Lula.

Lula participou neste sábado (30) da convenção do Partido dos Trabalhadores no Ceará, em um ato público em Fortaleza que oficializou as candidaturas do deputado Elmano de Freitas ao governo do Estado e do ex-governador Camilo Santana ao Senado.

