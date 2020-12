Lula cobra do governo ação imediata para vacinar população: "não temos 60 dias para esperar"

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o plano de vacinação contra a Covid-19, anunciado nesta terça-feira (8) pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que prevê o início vacinação apenas para o final de fevereiro.

Pelo Twitter, Lula afirmou o que faria em defesa da população, caso fosse presidente da República. "Sabe quando eu aceitaria um Ministro da Saúde ou Diretor da Anvisa que falasse em um 'prazo de 60 dias' para terminar de avaliar uma vacina crucial em meio a uma pandemia que já matou mais de 170 mil pessoas? Nunca", afirmou.

"Convocaria de imediato o Ministro da Saúde para viabilizar um processo, com segurança e propriedade técnica, mas com a agilidade que o Brasil e o mundo precisam", acrescentou Lula.

O ex-presidente lembrou que nesta terça-feira o mundo assistiu a uma mulher de 90 anos ser vacinada contra a Covid-19 pelo Sistema Público de Saúde Inglês.

"Não temos 60 dias para esperar. Precisamos que o governo federal cumpra a sua obrigação: garantir vacina eficazes e seguras para todas e todos pelo SUS", afirmou.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com governadores nesta terça-feira (8) e estimou que o início da vacinação contra Covid-19 no Brasil vai ocorrer após o registro efetivo do imunizante da farmacêutica AstraZeneca no final de fevereiro “se tudo estiver redondo”.

