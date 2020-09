Lula compartilha vídeo em que Moro é chamado de juiz ladrão

Em vídeo compartilhado por Lula no Twitter, o ex-presidente aparece jogando futebol, com Sérgio Moro sendo o árbitro e chamado de "ladrão" pelo narrador. Assista edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou no Twitter um vídeo em que ele próprio aparece jogando futebol, com Sérgio Moro sendo o árbitro e chamado de "ladrão" pelo narrador. "Todo mundo conhece um juiz que largou o apito, vestiu a camisa do time adversário e meteu a mão na bola... Esse roubou o jogo do Brasil", escreveu o ex-presidente na rede social.

Todo mundo conhece um juiz que largou o apito, vestiu a camisa do time adversário e meteu a mão na bola... Esse roubou o jogo do Brasil. #equipeLula pic.twitter.com/oeSJ8lYc2k — Lula (@LulaOficial) September 29, 2020

O ex-presidente foi condenado sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP), acusado de ter recebido um apartamento como propina da OAS, mas nunca dormiu nem tinha a chave do imóvel.

De acordo com uma reportagem da Vaza Jato, sobre irregularidades na operação do Judiciário de Curitiba (PR), o procurador Deltan Dallagnol duvidava da existência de provas contra Lula.

Na condição de juiz da Lava Jato, Moro emitiu a ordem de prisão contra Lula antes do esgotamento de todos os recursos judiciais.

Em julho, o ministro da Corte Gilmar Mendes decidiu que o julgamento da suspeição de Moro deve ser analisado na Segunda Turma da Corte apenas em sessões presenciais.