Lula convoca homens a serem aliados no combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres

247 - O presidente Lula voltou a usar suas redes sociais para reforçar o compromisso do governo federal no enfrentamento ao feminicídio e a todas as formas de violência contra as mulheres.

A declaração foi publicada neste sábado (27) em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), em uma postagem acompanhada de um trecho de seu pronunciamento.

Na publicação, Lula destacou que o combate à violência de gênero é uma diretriz central de seu governo e fez um apelo direto aos homens para que assumam um papel ativo nessa luta. Em sua mensagem, o presidente afirmou de forma literal: "O combate ao feminicídio e a toda forma de violência contra as mulheres é um compromisso e uma prioridade do meu governo. Nós, homens, precisamos assumir um compromisso de alma. Em nome do que é mais sagrado: seja um aliado nessa luta", afirmou.