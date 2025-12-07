Janja participa de ato contra violência de gênero no DF

247 - O avanço dos casos de feminicídio no país motivou uma série de manifestações neste domingo (7), organizadas pelo movimento Levante Mulheres Vivas. A mobilização ocorreu simultaneamente em diversas cidades brasileiras e buscou visibilizar a escalada de crimes de gênero.

No Distrito Federal, onde também houve protesto, o ato foi realizado pela manhã na Torre de TV. Centenas de mulheres compareceram vestindo roxo, empunhando cruzes pintadas de vermelho e cartazes que clamavam pelo fim da violência. Entre as participantes, estiveram a primeira-dama, Janja Lula da Silva, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

Manifestações semelhantes ocorreram em pelo menos 20 estados, reforçando a dimensão nacional do movimento. O objetivo central foi denunciar o aumento dos feminicídios e pressionar autoridades públicas por políticas mais efetivas de prevenção e proteção.