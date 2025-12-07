247 - A morte de Daniele Guedes Antunes, de 38 anos, reacende o alerta sobre a escalada da violência contra mulheres em São Paulo. A farmacêutica foi atacada dentro de casa, em Santo André, pelo ex-marido Cristian Antunes, que não aceitava o fim do relacionamento após 20 anos de união. A informação foi divulgada pelo G1, que obteve dados dos boletins de ocorrência e de familiares.

Daniele chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que a vítima foi encontrada caída no chão e que Cristian estava deitado ao lado dela, confessando o crime aos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A tragédia ocorreu enquanto a filha mais nova do casal, de 11 anos, estava no apartamento e presenciou o ataque. A faca usada no feminicídio foi apreendida, e o caso segue registrado no 6º Distrito Policial de Santo André. O agressor permanece preso à disposição da Justiça.

Familiares relataram que Daniele havia sido agredida anteriormente, em outubro, mas não formalizou denúncia. O episódio deste fim de semana integra uma sequência de casos de violência contra mulheres registrados no estado.

Outro feminicídio na mesma noite em São Paulo

Horas antes, outro caso já havia chocado moradores do bairro Canhema, também em Santo André. De acordo com informações da Polícia Militar e de vizinhos, Milena de Silva Lima, de 27 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, João Victor de Lima Fernandes, de 30 anos. Eles estavam separados havia dois meses e tinham um filho.

O boletim de ocorrência aponta que Milena havia acabado de chegar ao apartamento no 20º andar quando João arrombou a porta e a atacou. A vítima foi golpeada no pescoço e no tórax. Em seguida, o agressor usou a mesma faca para ferir-se mortalmente. Ambos foram encontrados mortos no banheiro.

Segundo a SSP, o crime ocorreu por volta das 22h15 de sábado (6). Um vizinho ouviu pedidos de socorro e acionou a PM. Após análise da perícia, a polícia concluiu que João tirou a própria vida após matar a ex-companheira. O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio no 3º Distrito Policial do município.

Tentativa de feminicídio na zona sul da capital

Também no sábado, no bairro de Pedreira, Zona Sul de São Paulo, a PM prendeu um idoso de 75 anos acusado de agredir a esposa com um pedaço de pau. A denúncia dava conta de que a mulher estava sendo atacada dentro de casa. Ao chegar à residência, os policiais encontraram Márcia Rosana Alves Pinto, de 43 anos, com forte sangramento no rosto e marcas evidentes de violência.

Durante buscas na região, a equipe localizou o suspeito, Antônio Pedro de Mendonça, na via pública, com roupas ensanguentadas e escoriações. No Distrito Policial, ele admitiu a agressão e afirmou ter usado um pedaço de madeira encontrado no quintal, embora o objeto não tenha sido localizado.

Rosana foi levada ao Pronto-Socorro de Pedreira, onde permanece em atendimento. O agressor também recebeu cuidados médicos antes de ser conduzido ao 98º DP (Jardim Miriam). A SSP confirmou que a prisão em flagrante foi encaminhada com pedido de conversão para preventiva. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

As ocorrências reforçam o cenário de alta nos índices de violência contra mulheres em São Paulo, que registra recorde de feminicídios neste ano, de acordo com dados oficiais.