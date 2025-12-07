Professora sofre tentativa de feminicídio e fica gravemente ferida em Minas Gerais

247 - Uma professora de 25 anos permanece em estado gravíssimo após ter 60% do corpo queimado durante uma agressão ocorrida no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras, no Sul de Minas Gerais, informa o G1.

O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (5), quando a jovem, identificada como Luana Leal Silva Rocha, foi atacada com gasolina durante uma discussão com o namorado, de 19 anos, apontado pela Polícia Militar como suspeito de atear fogo no corpo dela.

De acordo com o boletim policial, o crime ocorreu por volta das 15h. Após as chamas serem contidas por moradores, a professora recebeu atendimento emergencial no posto de saúde local, de onde a equipe acionou a Polícia Militar. Ainda consciente, Luana relatou aos agentes que o namorado teria usado um galão de gasolina para incendiá-la durante o desentendimento.

No local, militares encontraram um galão de dois litros com vestígios de combustível. O material foi recolhido pela perícia da Polícia Civil, que agora conduz a investigação. O casal mantinha relacionamento havia cerca de um ano. A vítima mora sozinha e trabalha como professora, enquanto o suspeito, autônomo, vive na casa da avó, também no distrito.

Luana está internada na UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações, e aguarda transferência para uma unidade especializada em queimaduras. A primeira opção é o hospital de Poços de Caldas; caso não haja vaga, a remoção deverá ocorrer para Belo Horizonte, possivelmente por transporte aéreo.

O suspeito fugiu logo após o ataque e, até o momento, não foi encontrado pela polícia.