Lula convoca reunião com Celso Amorim e Paulo Pimenta no Alvorada

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros e assessores para uma reunião de emergência na manhã desta segunda-feira (19) no Palácio da Alvorada, para discutir a crise diplomática entre Brasil e Israel.

Segundo o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, entre os participantes do encontro estão o ex-chanceler Celso Amorim, principal assessor de Lula no Planalto para assuntos internacionais, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. >>> 'No momento, quem é persona non grata é Israel', diz Celso Amorim sobre decisão do governo israelense contra Lula

A crise teve início no domingo (18), após Lula fazer uma declaração durante uma entrevista a jornalistas intenacionais, comparando as mortes de civis palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto. As palavras do presidente brasileiro foram duramente criticadas pelo governo de Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Lula "cruzou a linha vermelha".

O chanceler de Israel, Israel Katz, convocou o embaixador do Brasil naquele país para pedir explicações. Após o encontro, o representante israelense declarou que Lula é considerado "persona non grata" no país até que se retrate publicamente.

