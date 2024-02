'No momento, quem é persona non grata é Israel', diz Celso Amorim sobre decisão do governo israelense contra Lula

Apoie o 247

247 - O ex-chanceler e assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, classificou como “absurda” a decisão de Israel que considerou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “persona non grata” devido a fala em que ele comparou a escalada dos ataques israelenses contra os palestinos em Gaza ao Holocausto nazista. “Isso é coisa absurda. Só aumenta o isolamento de Israel. Lula é procurado no mundo inteiro e no momento quem é [persona] non grata é Israel”, disse Amorim à coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1.

O Itamaraty não pretende escalar a crise diplomática e uma manifestação oficial da chancelaria brasileira só deve ocorrer após o embaixador Frederico Meyer se apresentar formalmente na chancelaria de Israel. Meyer foi convocado pelo governo israelense a prestar esclarecimentos, num sinal claro de descontentamento diplomático.

A Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) afirmou que ser considerado “persona non grata” por Israel é "uma honra para a biografia de Lula". Em Israel, rabinos ortodoxos manifestaram apoio ao presidente brasileiro e disseram que Netanyahu é pior do que os nazistas:

Israel much worse than the nazis. https://t.co/W1OtNjt3Hr pic.twitter.com/SgUx18RD3b
February 18, 2024

