Lula critica guerra no Oriente Médio e diz que "Brasil fala de salvar vidas"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil prioriza a preservação de vidas em meio à escalada militar no Oriente Médio. Ao comentar o cenário internacional, ele contrapôs o ambiente de guerra às ações voltadas à saúde e à assistência à população brasileira.

A declaração foi feita durante visita a uma indústria de biotecnologia em Valinhos, no interior de São Paulo. A empresa atua no desenvolvimento e na produção de medicamentos biológicos de alta complexidade, sendo uma grande fornecedora de insumos do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A gente salva vida, sobretudo nesse instante em que se ligar na televisão agora está falando de morte, se ligar na televisão à noite está falando de guerra, se ligar na televisão de manhã está falando de morte, de drone, de mísseis, de invasão”, declarou o presidente.

Escalada militar eleva tensão no Oriente Médio

No último sábado (28), Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã. Explosões foram registradas na capital Teerã e em ao menos outras quatro cidades. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas na região.

Sem citar diretamente os países durante o discurso, Lula destacou a diferença entre o cenário de confrontos armados e as políticas públicas brasileiras. “Aqui, nós estamos falando de salvar vidas. Isso aqui é um drone de remédio para o povo brasileiro. Isso aqui é nosso míssil. Não míssil pra matar, mas míssil pra salvar”, afirmou.

Itamaraty condena ataques e alerta para riscos

Desde o início da ofensiva, o posicionamento oficial do governo brasileiro tem sido divulgado por meio de notas do Ministério das Relações Exteriores.

Em comunicado publicado no sábado (28), o Itamaraty afirmou que “o Governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje (28/2) por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região”.

O ministério também destacou os riscos da escalada militar. “Ao lamentar a perda de vidas civis, o Brasil expressa solidariedade às famílias das vítimas e enfatiza a obrigação dos Estados de assegurar a proteção de civis, em conformidade com o Direito Internacional Humanitário”, afirmou o governo.

O Itamaraty acrescentou que acompanha com preocupação os desdobramentos da crise e alertou para possíveis impactos humanitários e econômicos de amplo alcance, incluindo riscos à estabilidade regional e a rotas estratégicas de comércio e energia.