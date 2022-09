Lula critica ida de Bolsonaro ao funeral da rainha Elizabeth II: 'esse genocida não visitou as famílias das vítimas da Covid'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) usou seu discurso neste domingo (18) em Florianópolis (SC) para criticar Jair Bolsonaro (PL) por sua viagem a Londres para o funeral da rainha Elizabeth II.

O petista lembrou que ao longo da pandemia de Covid-19, quando milhares de brasileiros estavam morrendo, Bolsonaro não compareceu ao velório de nenhuma vítima da doença.

Segundo Lula, Bolsonaro quis viajar para se mostrar como um candidato que tem reconhecimento internacional. "Como ele está precisando de imagem a nível internacional, ninguém nunca convidou ele para viajar, ninguém quer vir aqui, ele então se ofereceu para ir no enterro da rainha da Inglaterra. É louvável a decisão dele de ir? Ele foi pensando que vai encontrar com muitos chefes de Estado e ontem ele teve que fazer um discurso no balcão da embaixada brasileira. E sabe o que ele foi criticar? A esquerda, dizendo que a esquerda não vai voltar mais. Não seria melhor que esse genocida tivesse visitado famílias e pessoas que tiveram gente que morreu por Covid? Não seria melhor que esse cidadão tivesse falado menos bobagem e tivesse liberado a vacina assim que a ciência mandou liberar? Não seria mais correto esse cidadão ter feito uma reunião, criado um comitê de crise com os cientistas brasileiros? O Brasil tem o Instituto Butantan, o instituto lá no Rio de Janeiro. A gente pode fazer vacina nesse país. Quando teve a gripe H1N1, nós em três meses vacinamos 83 milhões de pessoas. Esse país sempre foi respeitado no mundo pela sua capacidade de vacinação, e no governo desse cidadão ele trocou em poucos meses quatro ministros da Saúde, e o último que ele colocou foi um general. Esse general não conhecia o SUS, não conhecia a Saúde. Esse general resolveu permitir que houvesse um conluio entre uma república de corruptos para tentar cobrar US$ 1 por cada vacina. E a CPI descobriu isso, não é o Lula que está dizendo. Ele, para evitar que o Ministério Público abrisse um processo contra o seu general, fez um decreto dando sigilo de 100 anos. Como ele deu sigilo de 100 anos para a rachadinha, para tudo que acontece de podre no governo dele. Pois bem, a primeira coisa que vamos fazer é revogar os decretos de sigilo. Nós queremos saber o que ele está escondendo".

Lula afirmou que quis comparecer a Santa Catarina para provar que o estado não é "terra de Bolsonaro". "Eu tinha marcado para vir aqui e não foi possível por vários problemas, quando eu vi na imprensa um senador [dizendo] que eu não deveria vir a Santa Catarina porque essa aqui é terra de Bolsonaro e que eu não seria bem recebido".

"Certamente ele não está vendo e acompanhando esse nosso ato. Mas eu queria pedir para o companheiro Dario [Berger] e para o companheiro Randolfe [Rodrigues] que quando o Senado voltar a funcionar, leva a fotografia aérea desse encontro aqui para ele saber que na vida política dele, nem se ele gastar o orçamento secreto inteiro, ele vai conseguir juntar a quantidade de gente que tem hoje aqui", provocou.

Segurando uma bandeira do Brasil e outra do PT, o ex-presidente defendeu o símbolo nacional usurpado por Bolsonaro e seus seguidores. "Normalmente, um fascista que não tem partido político, que nunca organizou um partido político, que não gosta do povo, que não respeita ninguém, diz o seguinte: 'o meu partido é o Brasil'. E eu queria dizer para ele que o Brasil não é partido, é o nosso país. Essa bandeira aqui não é bandeira de um partido, é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país. Ele utiliza essa bandeira porque ele não tem o orgulho que eu tenho de dizer 'esse é o meu partido', 'essa bandeira é do meu país', 'essa é a bandeira do meu partido'".

Lula também mencionou a Lava Jato em sua fala, afirmando o plano era garantir que ele nunca mais voltasse à Presidência. "Tem muita gente boa que acreditou na Lava Jato. Era um massacre. Eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim, tive 680 primeiras páginas de jornais, 59 capas de revista. O Aécio não aguentou uma revista e já se escondeu. Eu nem culpo a imprensa por isso, porque acho que a imprensa foi vítima de uma mentira, de um conluio feito pelo Ministério Público, a força-tarefa do Paraná e o juiz que agora a gente começa a descobrir quem é. O objetivo era não deixar o Lula voltar em 2018. Eles pensaram 'não, o Lula já está com não sei quantos anos, em 2022 ele vai estar velhinho e não vai poder concorrer'. Ah... Eles não sabem o que é um pernambucano apaixonado. Eles não sabem o que é uma pessoa que tem 76 anos e me sinto com energia de 30. Eles não sabem que o que deixa a pessoa velha não é a idade, é a falta de motivação para viver. E eu tenho uma causa, minha causa chama-se Brasil, povo brasileiro, e esse povo vai voltar a ter emprego, vai voltar a comer, vai voltar a passear, vai voltar a rir e vai voltar a ser feliz outra vez".

