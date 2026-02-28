Lula critica quem usa tragédia em MG para ganhar like e promete “desmascarar” oportunistas

247 - O presidente Lula criticou o uso político de tragédias nas redes sociais e afirmou que este será o ano de desmascarar quem transforma crises em conteúdo digital. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante visita à região da Zona da Mata mineira, afetada por chuvas intensas nos últimos dias.

Lula reforçou o tom de enfrentamento contra o que chamou de “pirotecnia” nas redes. “É o ano que a gente vai provar. Sabe que fazer pirotecnia através do celular não resolve o problema da sociedade. O cidadão que fica gravando e fazendo meme toda hora sabe brincando de fazer política. Nós vamos desmascarar exatamente nesse ano”, afirmou o presidente.

O repúdio de Lula acontece um dia depois da presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em Ubá, na Zona da Mata mineira, gerar protestos de moradores em meio aos trabalhos de limpeza após as fortes chuvas que atingiram a região. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o parlamentar sendo questionado enquanto gravava vídeos em uma rua tomada por lama e destroços, uma das áreas mais afetadas pelo temporal.