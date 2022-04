Lula: 'Dalmo Dallari foi um grande ser humano e um brasileiro imprescindível'

"Ao longo de 90 anos de vida e mais de 60 anos de atuação profissional, sua trajetória de luta pela democracia foi uma inspiração", disse Lula sobre a morte do jurista edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do jurista Dalmo Dallari nesta sexta-feira (8), aos 90 anos. Em nota, Lula classificou como "uma inspiração" a atuação de mais de 60 anos de Dallari na área do Direito e na luta pela democracia no Brasil. "Um grande ser humano e um brasileiro imprescindível", afirmou Lula.

A ex-presidenta Dilma Rousseff também lamentou a morte de Dalmo Dallari, afirmando que o 'Brasil perde um grande defensor da democracia'.

Leia a nota de Lula na íntegra:

O Brasil perdeu hoje um dos seus maiores juristas e defensores dos direitos humanos, o professor Dalmo de Abreu Dallari. Ao longo de 90 anos de vida e mais de 60 anos de atuação profissional, sua trajetória de luta pela democracia foi uma inspiração. Um grande ser humano e um brasileiro imprescindível.

Após se tornar professor da Faculdade de Direito da USP em 1964, Dalmo ajudou a criar a Comissão Pontifícia de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo em 1972, que denunciou as torturas da ditadura militar e defendeu os direitos de inúmeras vítimas da repressão.

Entre agosto de 1990 e dezembro de 1992, ele foi secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura do Município de São Paulo, na gestão da prefeita Luiza Erundina.

Meus sentimentos à esposa, filhos, netos, bisnetos, alunos, colegas e admiradores.

