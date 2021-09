Lula defende o direito da mulher ao aborto: 'é questão de saúde pública'

Apoie o 247

Metrópoles - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o aborto é “um direito da mulher” e uma questão de “saúde pública”. O petista defendeu que todas as mulheres tenham a chance de receber um tratamento digno, apesar de confessar que, pessoalmente, é contra a interrupção da gravidez.

“Não tenho vergonha de dizer que eu, Lula, pai de 5 filhos, sou contra o aborto. Mas, enquanto chefe de Estado, tenho que tratar o assunto como saúde pública. Eu acho que o aborto é um direito da mulher. Não preciso ser favorável, mas tenho que cuidar para que todos sejam tratados dignamente pela saúde pública”, disse o ex-presidente.

As declarações do ex-presidente foram dadas durante participação no podcast Mano a Mano, de Mano Brown. O episódio foi divulgado nessa quinta-feira (9/9). Além de falar sobre o assunto, o petista também comparou Bolsonaro a ditadores.

