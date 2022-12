Lula desiste de mudar para Granja do Torto e ficará em hotel até ir para Alvorada

O futuro presidente descartou o Torto porque o local precisaria passar por uma reforma mais completa, dizem aliados e integrantes da equipe de segurança do petista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu de mudar temporariamente para a Granja do Torto, residência de campo da Presidência em Brasília, enquanto o Palácio da Alvorada não fica pronto para recebê-lo, optando por permanecer no hotel onde vem se hospedando na capital federal mesmo após a posse, quando o Palácio passar por ajustes, informa Igor Gadelha, do site Metrópoles.

Segundo aliados e integrantes da equipe de segurança, o futuro presidente descartou o Torto porque o local precisaria passar por uma reforma mais completa, o que tornaria inviável a hospedagem dele por poucos dias.

A decisão vem no contexto de uma tentativa frustrada de atentado terrorista em Brasília, marcada para o dia da posse do petista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.