Lula divulga nota de pesar pela morte de Diogo Santana: "pessoa comprometida com um Brasil melhor"

"Nosso futuro perde uma pessoa com inteligência, conhecimento, ética e comprometimento com as causas sociais, com um Brasil que precisamos reencontrar nesses tempos difíceis", escreveu o ex-presidente após a morte do ex-Secretário Executivo da Secretaria-Geral da Presidência edit

247 - O ex-presidente Lula publicou nesta sexta-feira (1) nota de pesar pela morte do advogado e ex-Secretário Executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República Diogo Santana.

Lula afirmou que Santana tinha compromisso com "um Brasil melhor, mais justo, humano e solidário" e lamentou a perda: "nosso futuro perde uma pessoa com inteligência, conhecimento, ética e comprometimento com as causas sociais".

Leia a nota na íntegra:

“Diogo Santana era um advogado brilhante e uma pessoa comprometida com um Brasil melhor, mais justo, humano e solidário. Foi presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, mestre em administração Pública por Harvard, Doutor em Direito pela USP, assessor da Presidência da República e secretário executivo da Secretaria-Geral do Governo Federal, ajudando na formatação de muitas leis e ações para o fortalecimento da democracia e justiça social em nosso país, nunca perdendo nos seus estudos e atuação profissional o compromisso com os mais pobres, os que mais precisam do Estado. Era professor e parceiro do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis.

O nosso futuro perde uma pessoa com inteligência, conhecimento, ética e comprometimento com as causas sociais, com um Brasil que precisamos reencontrar nesses tempos difíceis. Meu abraço solidário e meus sentimentos aos filhos, familiares, amigos e alunos de Diogo Santana.

Luiz Inácio Lula da Silva”

O conhecimento liberta. Saiba mais