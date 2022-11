Lula diz que Brasil precisa de democracia após iniciativa golpista de Bolsonaro e Valdemar

PL apresentou nesta terça-feira uma nova narrativa golpista, afirmando que Bolsonaro teria vencido a eleição com mais de 51% dos votos no segundo turno edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou no Twitter na manhã desta quarta-feira (23) uma mensagem pregando "paz" e "convivência democrática".

"O povo brasileiro quer um país em que volte a reinar a paz, a convivência democrática. O Brasil precisa de diálogo e trabalho conjunto para voltar a crescer e gerar empregos. Vamos juntos trabalhar para que nosso país volte a ter normalidade e prosperidade. Bom dia para todos", escreveu.

>>> PL tenta golpe e diz ao TSE que Bolsonaro venceu as eleições

A mensagem de Lula destacando a necessidade da retomar a normalidade democrática vem um dia depois de Jair Bolsonaro (PL), por meio do presidente de seu partido, Valdemar Costa Neto, ingressar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com uma representação na qual aponta um suposto erro na contagem de votos no segundo turno.

A representação afirma que Bolsonaro teria vencido a eleição com 51,05% dos votos no segundo turno, o que não é verdade.

