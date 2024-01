Lula diz que "jamais" trabalharia para tirar Tabata Amaral da eleição em São Paulo

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) concedeu entrevista nesta terça-feira (30) à CBN Recife e foi questionado sobre reportagem da Folha de S. Paulo que afirmava que sua intenção seria convencer a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) a abrir mão de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo para apoiar Guilherme Boulos (Psol). Em troca, a parlamentar poderia ser contemplada com um ministério, como o da Ciência e Tecnologia, hoje comandado pela presidente do PCdoB, Luciana Santos.

Lula afirmou que "jamais" trabalharia para "corromper" a deputada em troca de um cargo. "É uma desfaçatez de quem fez a matéria. Primeiro porque não conhece minha relação com a Tabata, e eu tenho uma relação de muito respeito com uma jovem que tem um futuro político nesse país, e eu jamais iria tentar corrompê-la com um cargo para ela não ser candidata a prefeita. Ela sabe o que ela pode fazer, ela tem noção do que é São Paulo. Se ela quiser ser candidata a prefeita - e vai ser, porque ela tem um partido político que vai decidir - não é o presidente Lula que vai impedir".

Lula destacou que a missão principal será "derrotar o bolsonarismo" na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB) conta com o apoio de Jair Bolsonaro (PL) e poderá ter um candidato a vice escolhido por ele. "Todo mundo sabe que eu tenho um candidato em São Paulo, que é o Boulos. Todo mundo sabe que eu trabalhei para que a Marta Suplicy voltasse para o PT e vai ser candidata a vice do Boulos. E será maravilhosa a disputa política e democrática. Se a Tabata for candidata e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno eu estarei apoiando. Se os dois forem para o segundo turno, aí sim vai ter divergência. Mas o que nós precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo"

Recife - O presidente também foi questionado sobre a situação em Recife e rasgou elogios ao atual prefeito, João Campos (PSB). Lula disse esperar uma aliança do PT com o PSB neste ano e sinalizou que seu partido poderá indicar o candidato a vice na chapa encabeçada por Campos. No entanto, o presidente destacou ser necessário, primeiro, entender se Campos pretende disputar ou não o governo de Pernambuco em 2026. "Temos que trabalhar a nossa aliança com o PSB com muito carinho a nível nacional. Acho que Pernambuco é um estado em que a gente tem condições de fazer aliança política. É importante lembrar que na última reunião para o governo do estado, o companheiro Humberto Costa, que estava no meio de um mandato no Senado, portanto poderia ser candidato a governador e não ia perder nada, ele retirou para que a gente fizesse a aliança com o PSB. Eu acho que o João Campos tem clareza de que é importante uma aliança com o PT. Então o que eu espero é que eles façam uma composição de chapa. Eu acho que isso tem que se acertar em Pernambuco, porque eu não tenho um nome para indicar".

"Agora, é importante que a gente ouça o prefeito, porque tem duas visões importantes: uma é saber se o João Campos vai ser candidato a governador em 2026. Aí, quem for candidato a vice será prefeito de verdade. Nós temos que levar em conta isso na conversa com o João Campos. Se ele não for candidato a governador e for terminar o mandato dele até 2028, o vice pode ser um. Se ele for candidato na perspectiva de disputar as eleições, o candidato pode ser outro. Agora, isso tem que ser acertado em uma mesa de conversa em Pernambuco, é o companheiro João Campos, que está tendo um trabalho extraordinário. Ele é uma surpresa agradabilíssima para o povo de Recife, jovem talentoso. Ao mesmo tempo ele tem a matutês do avô, do Miguel Arraes, e tem a sabedoria do Eduardo Campos. Ele é muito preparado politicamente, um extraordinário gestor, competente para montar uma equipe e está com a cabeça política muito no lugar. Eu acho que vai ser possível a gente construir essa aliança".

