Lula diz que lança candidatura em abril e começa a viajar pelo Brasil

edit

247 - Em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews nesta quinta-feira (7), o ex-presidente Lula (PT) afirmou que lançará oficialmente sua candidatura à Presidência ainda em abril e começará a fazer viagens pelo país.

Ele afirmou que "nós temos chances concretas de ganhar as eleições nesse país, condições de voltar a governar esse país para fazer com que esse país volte outra a vez a ter perspectiva de futuro e ser feliz".

Apesar de dizer que "a campanha começa mesmo depois das convenções partidárias", o petista afirmou que iniciará suas viagens pelo Brasil ainda neste mês. "Vou trabalhar para ganhar as eleições. Vou definir minha candidatura neste mês e abril, vou lançar a candidatura, fazer uma aliança com outros partidos políticos e vou começar a viajar o Brasil".

Perguntado sobre as pesquisas, Lula se disse "feliz" por perceber que apesar de toda a perseguição política que sofreu ao longo dos últimos anos a população ainda reconhece nele o melhor presidente da história. "Eu fico feliz porque havia gente que trabalhava com a ideia de que eu e o PT tínhamos acabado com a política e de repente as pessoas que pensavam isso é que estão acabando com a política. Nós estamos vivos, disputando. Eu fico muito feliz quando vejo uma pesquisa, depois de 12 anos que deixei a presidência, depois de tudo que fizeram comigo, e as pesquisas mostram que eu ainda sou considerado o melhor presidente da história desse país".

