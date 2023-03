Lula diz que não vai ceder às pressões por vaga de Lewandowski no STF

Apoie o 247

Agenda do Poder - Uma ministra negra no STF? Um constitucionalista? As pressões vêm, naturalmente, de todos os cantos. Mas Lula permanece inamovível. Recentemente, numa conversa privada, foi direto quando falou sobre quem irá suceder a Ricardo Lewandowski:

— As pessoas querem me pautar. Mas eu boto quem eu quiser. Não quero ser pautado.

Estendeu também sua prerrogativa à escolha do novo PGR e repetiu que não quer nem saber de lista tríplice feita pelos procuradores.

>>> Nome de Zanin transita sem resistência no Senado

Segundo informações de Lauro Jardim, no Globo online, para a vaga aberta por Lewandowski, de fato Lula não se mostra disposto a ceder a qualquer pressão.

Já para a sucessão de Rosa Weber, que se aposenta em outubro, é difícil imaginar que um político alinhado à esquerda e que tem feito gestos concretos pela inclusão e pela diversidade queira marcar em sua biografia diminuindo o número de mulheres no STF.

